СМИ ФРГ пишут о "печальном" эффекте выступления Порошенко в Мюнхене

Журналисты ФРГ пишут, что политическое выступление Петра Порошенко возымело "печальный" эффект на Мюнхенской конференции. Так утверждает аналитики Михаэль Туманн из издания Die Zeit.

По мнению эксперта, конференция по безопасности прошла для лидера Украины при половине пустых мест в зале. Во время речи Петра Порошенко зрители не демонстрировали высокую заинтересованность его высказываниями. Они отметили окончание выступления скромными аплодисментами, однако не пожелали задать главе государства какие-либо вопросы.

Михаэль Туманн подчеркивает, что Петр Порошенко выступил с очередной расплывчатой речью, в которой обвинял Российскую Федерацию. Обозреватель обратил внимание, что на предыдущих конференциях в Мюнхене появление Петра Порошенко вызывало больший ажиотаж. По его сведениям, годами ранее участники мероприятия активно обсуждали конфликты в Украине даже во время "кофе-брейков". А теперь этим вопросом интересуются, преимущественно, эксперты. В завершении автор материала резюмировал, что подобные действия Петра Порошенко могут нанести ущерб не только родной стране, но и Европе.