Владимир Путин не участвовал в съёмках своих предвыборных роликов

Кандидат Владимир Путин не участвовал в съёмках, которые проводились бы специально для создания предвыборных роликов. По словам инсайдеров, видеозаписи для агитации, выпущенные 19 февраля, полностью смонтированы из предыдущих высказываний президента.

В понедельник на федеральных телеканалах начали демонстрировать видео длительностью 30 секунд, направленные на поддержку действующего лидера России. Сюжеты показывают различные стороны деятельности политика и обстановки в стране. Среди прочего, они свидетельствуют о фактах улучшения уровня жизни россиян, социальной защиты, укрепление позиций на мировой арене и развитие средств обороны.

По словам близких к Владимиру Путину источников, для создания этих записей отдельный съёмочный процесс организован не был. Специалисты просто смонтировали рекламный материал, используя уже существующие ресурсы и фрагменты записанных выступлений. В 2012 году команда Владимира Путина изготовила для предвыборной кампании ролики с участием различных россиян. В этом году подобная стратегия не сработает из-за запрета на использование изображений лиц.