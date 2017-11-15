Вячеслав Володин раскрыл секрет феномена Путина

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин раскрыл секрет феномена популярности президента России Владимира Путина. Свой официальный комментарий он дал во время делового визита в Швейцарию.

Никому не секрет, что Владимир Путин действительно является популярным и любимым многими российскими гражданами президентом. Несмотря на то, что злые языки поговаривают о так называемом "культе личности", секрет влияния Путина на внутреннюю и внешнюю жизнь России не удалось раскрыть никому.

Впрочем, председатель Госдумы Вячеслав Володин все-таки осмелился сделать предположения на этот счет. Во время своего интервью журналистам из Швейцарии, в которую он прибыл с официальным визитом, спикер раскрыл секрет "феномена" Путина.

Как оказалось, ничего сверхъестественного в личности Владимира Владимировича нет. Он простоя является "сильным и мудрым политиком". Немало важную роль отыгрывает также тот факт, что на протяжении всей своей карьеры Путин многое сделал для российского народа, и уважение со стороны людей к нему весьма заслужено.

К тому же, Володин подчеркивает, что около 80% россиян готовы отдать свой голос именно за Владимира Путина, поскольку народ верит в его силу и талант президента.