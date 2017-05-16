Пользователи Сети заметили пьяного Порошенко на конференции в Мюнхене

Пользователи социальных сетей обратили внимание на Петра Порошенко, который, предположительно, был пьян. Видеозапись с конференции в Мюнхене разместила на своем Facebook журналистка Соня Кошкина.

Руководитель издания Lb.ua опубликовала ролики, на котором запечатлены попытки взять у главы государства комментарии относительно его политического курса для Украины. Как отмечает автор, Петр Порошенко демонстрировал "интересную реакцию" на вопросы и лишь в двух случаях озвучил относительно содержательный спич.

В это же время некоторые украинцы предположили, что лидер Украины находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам комментаторов, об этом свидетельствует характерные манера речи, нетвердые движения и выражение лица Петра Порошенко. Один из пользователей напомнил, что похожий прецедент уже случался на одном из мероприятий в Мариуполе. При этом сама Соня Кошкина утверждает, что политик был абсолютно адекватным.