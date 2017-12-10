Украина запретила поставлять в Россию двигатели для гражданских самолетов

Правительство Украины запретило изготовителям продавать в Россию двигатели для гражданских воздушных судов Ан-148 и Бе-200. Так 19 февраля в Госдуме объявил заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Речь идет о модели двигателя Д-436. Ими оборудуют транспорт-амфибию Бе-200 и ближнемагистральные пассажирские самолеты Ан-148. Последние активно используют для полетов подразделениями Минобороны, МЧС, летным спецотрядом "Россия". Кроме того, именно на них осуществляют доставку пассажиров авиакомпании "Саратовские авиалинии" и "Ангара". Такие детали производит организация АО "Мотор Сич" в Запорожье.

Член Совета Федерации Алексей Пушков озвучил свою позицию в ответ на такое решение украинских властей. По его мнению, сейчас для украинцев главное "насолить" российским предприятиям. При этом они не принимают в расчет вероятные убытки и проблемы сбыта продукции.