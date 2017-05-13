Аваков: Полиция больше не будет охранять здания суда в Украине

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков трердо заявил, что полиция больше не будет охранять здания суда. Его решение связано с действиями Шевченковского суда, который безнаказанно отпустил злоумышленника, 15 февраля стрелявшего в полицейского возле Соломенского райсуда.

Арсен Аваков резко ответил на решение Шевченковского суда, который проигнорировал преступление активиста, открывшего огонь по полицейскому несколько дней назад возле здания Соломенского районного суда. Так, хотя его дело и было рассмотрено, его отпустили из-под ареста. Глава МВД считает такое решение несправедливым, ведь полицейский получил ранение. В связи с этим он заявил, что ни полиция, ни Национальная гвардия больше не будут охранять здания суда в Украине, ведь в таком случае их жизни находятся в опасности, и не исключено, что те, кто посягнут на них, останутся без наказания.

Также Аваков попросил премьера Владимира Гройсмана, чтобы тот созвал правительственное собрание. В ходе него он собирается еще раз подчеркнуть весь негатив решения суда и на официальном уровне прекратить охрану судов во время проводимых заседаний, так как те не считают серьезным преступлением нападение на стражу порядка.