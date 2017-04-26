"Ядерный чемоданчик" Трампа спровоцировал драку с китайцами

В 2017 году "ядерный чемоданчик" Дональда Трампа во время визита в КНР спровоцировал драку с китайцами. Об этом со слов инсайдеров пишет издание Axios.

По имеющейся информации, 9 ноября президент США находился в Китае с рабочей поездкой. Он проследовал в зал переговоров Дома народных собраний для проведения беседы с руководством страны. В это время за политиком шел доверенный человек с чемоданом в руках, внутри которого хранятся коды доступа к ядерному вооружению. Сотрудник Секретной службы вознамерился пройти в помещение вслед за Дональдом Трампом, однако был остановлен охранником китайской стороны.

Американский агент проинформировали о ситуации Джона Келли, главу аппарата Белого дома. Чиновник решительно двинулся в сторону зала и произнес: "Мы заходим". Представитель китайской службы безопасности решил остановить Джона Келли и с этой целью предупреждающе коснулся его. В ответ на это представитель американской спецслужбы повалил китайского коллегу на пол. В ходе конфликта жители Китая ни разу не коснулись "чемоданчика".

По мнению Льва Клепацкого, профессора Дипломатической академии МИД РФ, самыми вероятными причинами потасовки могли быть: недоработки протокола мероприятия или же намеренная провокация США. В последнем случае Вашингтону необходимо опасаться ответной реакции КНР, которые не привыкли мириться с подобного рода явлениями. Стоит ожидать протеста.