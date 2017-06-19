Лавров призвал американцев "не играть с огнем" в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров призвал американских политиков "не играть с огнем" в условиях сирийского конфликта. Так чиновник заявил 19 февраля на конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Во время обсуждения темы действий России на Ближнем Востоке Сергей Лавров обратил внимание присутствующих на тревожные попытки разделить территорию Сирии. Он отметил, что российские политики обеспокоены действиями США и стратегией, которую они реализовывают в Сирии. Прежде всего, это касается ситуации на землях между рекой Евфрат и границами с Ираком и Турцией.

Министр считает, что американцы должны подтвердить на практике свои высказывания о том, что их единственной задачей в регионе является противодействие террористам ИГИЛ*. В связи с этим он советует Вашингтону тщательно планировать свои дальнейшие шаги, ориентируясь на долгосрочные интересы местного населения. Сейчас же США при помощи курдов из "Демократического союза" совершили провокацию, направленную на разделение территорий. В итоге возникло обострение взаимоотношений с турецкой стороной, причиной которого стала военная операция против курдских отрядов - "Оливковая ветвь".