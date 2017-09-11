Пушков: По улицам Киева бродит призрак Михаила Саакашвили

Сенатор РФ Алексей Пушков в соцсети дал комментарий по поводу прошедшей в Киеве акции приспешников Михаила Саакашвили. Он отметил, что сейчас призрак Саакашвили продолжает бродить по улицам города.

В соцсети Пушков отметил, что экс-глава Грузии вовсю "бросает камни в огород" украинского президента Петра Порошенко и европейскую "банду", а по столичным улицам неспешно передвигается его призрак. По словам сенатора, в настоящий момент прямой угрозы для украинского правительства нет, однако это все же "неприятно".

Как рассказал Пушков, в целом Евросоюз находится на стороне Саакашвили, по крайней мере, высылку его из Украины в Польшу они не одобрили.

Напомним, в воскресенье в Киеве прошла акция сторонников Саакашвили. Сначала они прошлись по улицам города, а затем соорудили сцену, с которой к ним по телефону обратился сам одиозный политик.