В Киеве проходит марш с требованием отставки Порошенко

18 февраля в Киеве начался марш протестующих, требующих отставки президента Украины Петра Порошенко, число участников акции может достигнуть 12 000 человек. Помимо этого, в этот день в Киеве намечены еще 9 акций от политически-несогласных активистов.

Как стало известно, в Киеве вновь проходит марш, где сторонники Саакашвили и противники нынешней политики в Украине выступают за отставку президента страны Петра Порошенко. Помимо этого, в этот день на улицах Киева запланировано провести еще 9 различных акций и мероприятий, которые организовывают другие активисты.

Как сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, на 18 февраля в Киеве в митингах могут участвовать около 12 000 человек. Для обеспечения порядка уже задействованы более 3 000 работников полиции и Нацгвардии.

Для безопасного проведения митингов полиция проверяет документы у участников акций. Также ведется контроль и проверка сумок митингующих. Центр Киева находится под особым контролем – там уже начали дежурить кинологи и специалисты по взрывоопасным веществам.