Пушков ответил на условия Порошенко заявив, что Украине переговоры нужны больше, чем России

Сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу условий президента Украины Петра Порошенко о переговорах с Россией. По его словам, Украина сейчас не в том положении, чтобы ставить условия.

На своей странице в соцсети Пушков написал, что Порошенко, видимо, что-то спутал, выдвигая свои условия. По словам сенатора, Россия в настоящий момент вовсе не нуждается в переговорах с Украиной, ситуация складывается наоборот. Чтобы добиться мира на своей территории и вернуть целостность страны, Порошенко следует принимать условия других стран, которые желают того же, а не выдвигать свои.

Пушков отметил, что эмоции - это не политика, потому свои условия Порошенко может оставить при себе.

Стоит отметить, что в Совфеде также дали комментарии по поводу условий украинского президента. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Порошенко никогда уже не стать президентом после окончания срока его правления, украинцы не станут его переизбирать. Подобные условия он выдвигает постоянно, прекрасно осознавая, что это нереалистично.

Таким образом можно придти к выводу, что главе Украины просто не нужен мир в стране, ведь тогда он потеряет свой пост. Цеков отметил, что пока идет война на Донбассе, Порошенко будет оставаться в президентском кресле и мира он не желает.