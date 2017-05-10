Порошенко назвал условия, при которых начнет диалог с Россией

Глава Украины Петр Порошенко назвал свои условия для диалога с Россией. По его словам, диалог между Киевом и Москвой будет возможен только тогда, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

В своем заявлении Порошенко отметил, что как только российское правительство заберет своих солдат с территории Украины, после того, как на следующий день будет восстановлена территориальная целостность страны, в том числе и Крым, украинские власти будут готовы начать диалог по различным вопросам.

Стоит отметить, что в Кремле уже неоднократно заявляли о том, что никуда не направляли своих солдат, а если Киев обвиняет в этом Москву, пусть предоставит убедительные доказательства, для начала. Помимо этого, президент России Владимир Путин уже не раз заявлял о том, что относительно Крыма вопрос закрыт, больше он никогда не станет украинским.