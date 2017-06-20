Порошенко в Мюнхене обсудил с главой Пентагона миротворческую миссию на Донбассе

Глава Украины Петр Порошенко сегодня, 17 февраля, в Мюнхене провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщается, что встреча прошла довольно позитивно, они обсудили размещение в зоне АТО миссии ООН.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, как всегда, его встреча с главой Пентагона прошла в позитивном ключе. Стороны беседовали достаточно долго для того, чтобы обсудить размещение в зоне АТО миссии ООН, а также Минские соглашения. По ходу встречи украинский президент и глава Пентагона пришли к выводу, что Минские договоренности всегда нарушают ДНР и ЛНР, а также то, что Россия пытается подорвать начало мирного процесса.

Стоит отметить, что во время встречи Порошенко и Мэттис сошлись во мнении, что санкционное давление на Россию следует сохранить до тех пор, пока территориальная целостность Украины не восстановится.