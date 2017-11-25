В Совфеде ответили на призыв Порошенко о запрете российского флага во всем мире

В Совфеде дали комментарии по поводу речи украинского главы Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Сенатор Владимир Джабаров в ответ на мечту Порошенко запретить флаг России заявил, что такие призывы не делают чести лидеру большого государства Европы.

Как рассказал Джабаров, Порошенко давно мечтает о том, что со всех карт мира пропадет слово "Россия", ее флаги и символика резко исчезнут и огромная страна просто перестанет существовать. Он отметил, что, к сожалению Порошенко, подобного никогда не произойдет, потому ему придется смириться.

Сенатор рассказал, что ему стыдно было слушать выступление украинского президента в Мюнхене. Джабаров отметил, что по всему миру следует развесить бандеровские флаги, которые приносят радость правительству Украины, тогда Порошенко будет очень счастлив.

Сенатор также заявил о том, что европейские государства, которые поддерживали новую власть на Украине, с ужасом для себя начинают осознавать, что она "нежизнеспособна". По его словам, агония, которая началась у нынешнего украинского режима, будет продолжаться, что заведет Украину в тупик.