Адмирал США призвал Конгресс готовиться к войне с КНР

Адмирал Гарри Харрис, выступающий послом США в Австралии, указал на необходимость Вашингтона начать подготовку к военному столкновению с Китаем. По мнению адмирала, в КНР наблюдается увеличение военной мощи, что в скором времени сделает армию Китая сильнее, чем американскую.

Гарри Харрис не так давно принял полномочия посла США в Австралии и уже выступил в американском Конгрессе с заявлением. По словам адмирала, Вашингтону следует обратить внимание на то, как в КНР постоянно увеличивается военная мощь.

Как утверждает американский адмирал, военные США не должны упускать из виду то, что в скором времени военный потенциал Китая значительно превысит американскую силу. Харрис уверен, что Вашигтону следует начать готовиться к войне с КНР и прорабатывать тактики. По мнению адмирала Харриса, внимание и встревоженность Вашингтона должен вызвать факт того, что КНР строит 7 военных объектов в Южно-Китайском море на островах, которые считаются спорными. Также американский посол отмечает важность принятия взвешенных решений, которые помогут избежать военного столкновения. Тем не менее, говорит Харрис, США должны быть готовы к атаке.

Эксперты же отметили, что в случае начала конфликта, китайские военные атакуют Вашингтон не путем прямого столкновения. По мнению специалистов, в КНР прибегнут к кибератакам и попыткам вывести из строя оснащение США.