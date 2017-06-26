Порошенко хочет запретить российский флаг во всем мире

Глава правительства Украины Петр Порошенко заявил, что следует ввести запрет на флаг России во всем мире. Также, глава Украины заявил, что Россия сделала уже множество попыток для того, чтобы разрушить все демократические режимы.

Во время своей речи в Мюнхене Порошенко заявил о том, что политики и бизнеса без ценностей не существует, однако Москва ведет нечестную борьбу, именно поэтому флаг России и не развивается на Олимпиаде 2018 года. Произнося это, украинский президент попытался призвать жителей Европы выступить против того, чтобы признать российские выборы в Крыму, а также против строительства "Северного потока".

По его словам, нужно ввести запрет на флаг России во всем мире до тех самых пор, пока Москва не начнет играть по правилам. Порошенко отметил, что своими действиями Россия разжигает гибридную войну во всем мире, а потому ее следует игнорировать.