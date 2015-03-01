Экс-министр энергетики США заявил о риске ядерной атаки

16 февраля экс-министр американской энергетики Эрнест Мониз заявил, что из-за сложившейся политической ситуации растет риск ядерной атаки. Его высказывание цитирует издание The Guardian.

Чиновник из США считает, что в настоящее время угроза применения ядерного вооружения переросла своего предшественника при Кубинском кризисе. Эрнест Мониз напоминает провокацию на Гавайях, которая произошла в минувшем январе. Среди жителей штата распространили предупреждение об актуальной угрозе ракетного удара. В сообщении подчеркивалось, что инцидент не является учебным.

Бывший глава министерства рассказал, что с развитием ядерных технологий увеличивается потенциальная опасность ошибки, которая спровоцирует использование существующих наработок. К примеру, в период холодной войны, участники конфликта несколько раз были очень близки к нажатию на кнопку запуска. Это происходило по причине различных технических сбоев или недостоверного анализа. Таким образом у сторон формировалось ложное представление об атаках со стороны вероятного противника.