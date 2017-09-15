НАТО: США активно наращивают военное усиление в Европе

США продолжают предпринимать активные действия по военному усилению своих позиций на территории Европы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После Мюнхенской конференции, посвященной безопасности, стало известно, что США ведут активную политику по наращивания своего военного усиления в Европе. Глава НАТО Йенс Столтенберг поспешил отметить, что Соединенные Штаты в последнее время активно доказывают свою приверженность делам альянса и участвуют в его деятельности.

Столтенберг во время своего выступления подчеркнул, что американская сторона всячески укрепляет позиции на Европейском континенте посредством привлечения военных, внедрения вооружения, а также с помощью значительной финансовой поддержки.

Между тем, несмотря на явно "недружественное" начало, генсек НАТО отметил, что альянс намерен инициировать дипломатический диалог в Россией и предпримет все возможное для предотвращения очередной гонки вооружений.