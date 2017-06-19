Лавров: США намереваются оккупировать огромный кусок территории Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении США отобрать у Сирии огромный кусок территории. Американские войска могут навеки дислоцироваться там под покровительством курдов.

Насилие США на международной политической арене продолжает процветать. 16 февраля председатель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего интервью официально заявил о том, что Соединенные Штаты планируют отобрать у Сирии внушительный кусок территории и дислоцировать там свои военизированные формирования.

Таким образом, по убеждению Лаврова, американская сторона напрямую провоцирует создание в Сирии такого себе "государства в государстве" под полным руководством Вашингтона. Местные власти уже развернули активную деятельность по организации автономии, а это наверняка приведет к тому, что Дамаск не сможет качественным образом контролировать оккупированные США территории.

Подобное мнение Сергей Лавров высказал в связи с очевидным незаконным пребыванием американских войск на территории Сирии. Глава МИД отмечает, что США туда "никто не приглашал", ни Дамаск, ни Совет Безопасности ООН, потому все действия Соединенных Штатов вправе расцениваться как оккупационная политика, противоречащая всем международным принципам.