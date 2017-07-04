Польша будет отказывать въезду украинцам, положительно отзывающимся о Бандере

Украинцы, которое придерживаются политики лояльности к личности Степана Бандеры, не смогут проникнуть на территорию Польши. Нововведение касается исключительно тех, кто намерен получить право на постоянное место жительства в государстве.

Конфликт между Украиной и Польшей вокруг деятельности "Украинской повстанческой армии"* и некогда ее лидера Бандеры достиг настоящего абсурда. Так, на высшем уровне было принято постановление, согласно которому на погранзаставах польские служащие должны будут спрашивать у украинцев их отношение к УПА и Бандере.

Притом, польские власти приготовили ряд "правильных" ответов для желающих пересечь границу. Ни о какой демократии и свободе слова в Евросоюзе речи, видимо, не идет. В случае, если украинец предпримет попытку уклониться от ответа или скажет "что-то не то", ему может быть отказано в праве пересечения польской границы.

Стоит отметить, губернатор Мазовецкого воеводства Зджислав Сипера подчеркивает, что подобное новшество в законодательстве относится только к тем украинцам, которые намереваются приобрести право на постоянное место жительство в Польше.