ОБСЕ докладывает о нарушениях и существенном продвижении ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины существенно продвинулись вглубь Донбасса в западной части Луганской области. Так 16 февраля на брифинге доложил Александр Хуг, замглавы миссии мониторинга ОБСЕ.

По словам наблюдателя, украинские военнослужащие захватили под свой контроль село Новоалександровка, расположенное неподалеку от самого Луганска. Представители ОБСЕ посещали этот населенный пункт и лично убедились в размещении там украинцев.

Во время своего выступления Александр Хуг также отметил, что 7 февраля в зоне конфликта зафиксировали более 3 тысяч нарушений минских договоренностей. Это количество стало рекордным со времен марта 2017 года. За один день обе стороны использовали запрещенное вооружение более 1 тысячи раз. Среди прочего, конфликтующие применяли реактивные комплексы залпового огня.

СММ ОБСЕ за минувшую неделю обнаружили позиции с 15 единицами тяжелого оружия, что нарушает согласованные линии размещения техники. 9 РСЗО были установлены на территориях подконтрольных правительству Украины и 6 - на неподконтрольных. В пределах так называемой ЛНР солдаты ВСУ три раза за один день нарушали режим прекращения огня. Они атаковали позиции противников в пределах Калиново, Калиновки и Нижнего Лозового.