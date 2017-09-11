Медведев назвал самую популярную фамилию среди губернаторов России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал самую популярную фамилию среди губернаторов. По его словам, то, что в России трое глав регионов носят фамилию Орлов или Орлова, о многом говорит.

Как рассказал Медведев, в России самой популярной фамилией считается Иванов. Однако на губернаторов данная популярность не распространяется. Среди глав регионов существует сразу три человека, которые носят фамилию Орлов или Орлова. Глава правительства отмечает, что данный факт может говорить о многом.

Данную статистику Медведев привел во время Российского инвестиционного форума в Сочи перед выступлением губернатора Владимирской области Светланы Орловой.

Стоит отметить, что среди губернаторов с такой фамилией отмечены также глава Калмыкии и Архангельской области Алексей и Игорь Орловы соответственно.