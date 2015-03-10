Кадыров хочет, чтобы Путин пожизненно был президентом России

Президент Чечни Рамзан Кадыров отметил, что хотел бы, чтобы Владимир Путин всю жизнь правил Россией. Пост с пожеланием он приурочил к 11-летию исполнения обязанностей на посту главы Чечни.

Как написал Кадыров, он уже на протяжении 11 лет является главой Чечни, за что весьма благодарен Путину, который проявил доверие и назначил его на этот пост. Взамен Кадыров пожелал Путину всю свою сознательную жизнь являться президентом России, а также ощущать любовь своих граждан.

По словам Кадыров, за свое время правления Путин помог полностью искоренить терроризм в Чечне, а также решить многие проблемы. Благодаря Владимиру Владимировичу Чечня процветает, ее жители счастливы, что могут найти работу, свободно учиться и получать желанную профессию, имеют возможность отдыхать и самореализоваться.

Глава Чечни в своем посте назвал Путина супергероем нашего времени, а также пожелал запастись здоровьем, которое понадобится для пожизненного срока на посту главы России.