Госдума отправит Украине «губозакатывательные машинки» вместо отремонтированных кораблей из Крыма
Госдума пообещала отправить Украине «губозакатывательные машинки» вместо отремонтированных кораблей из Крыма, назвав ее правительство «киевскими хамами». Такой ответ последовал на недавнее заявление Верховной Рады.
Накануне со стороны Киева прозвучало заявление о том, что Россия обязана вернуть Украине военные корабли, которые остались в Крыму и в теории принадлежат ее флоту. Между тем, еще до этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что готов выдать их. Тем не менее, Киев не остановился на своих громких заявлениях и сказал, что примет технику только в отремонтированном состоянии. В противном случае звучала угроза обратиться в Гаагский суд.
На это громкое заявление уже отреагировали в Кремле. Накануне эту тему обсудили на заседании Госдумы. Депутаты единогласны заявили, что вместо отремонтированных кораблей с успехом могут отправить Украине «губозакатывательные машинки». По существу, там подчеркнули, что техника еще до прихода российской власти в Крым уже находилась в плачевном состоянии. Ею никто не пользовался, однако ее сохранили в прежнем состоянии и не дали разграбить. Тем не менее, Москва дает Киеву возможность забрать ее, однако отказывается участвовать в субботниках по бесплатному ремонту кораблей страны-оппонента.