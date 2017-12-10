Госдума пообещала отправить Украине «губозакатывательные машинки» вместо отремонтированных кораблей из Крыма, назвав ее правительство «киевскими хамами». Такой ответ последовал на недавнее заявление Верховной Рады.

Накануне со стороны Киева прозвучало заявление о том, что Россия обязана вернуть Украине военные корабли, которые остались в Крыму и в теории принадлежат ее флоту. Между тем, еще до этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что готов выдать их. Тем не менее, Киев не остановился на своих громких заявлениях и сказал, что примет технику только в отремонтированном состоянии. В противном случае звучала угроза обратиться в Гаагский суд.

На это громкое заявление уже отреагировали в Кремле. Накануне эту тему обсудили на заседании Госдумы. Депутаты единогласны заявили, что вместо отремонтированных кораблей с успехом могут отправить Украине «губозакатывательные машинки». По существу, там подчеркнули, что техника еще до прихода российской власти в Крым уже находилась в плачевном состоянии. Ею никто не пользовался, однако ее сохранили в прежнем состоянии и не дали разграбить. Тем не менее, Москва дает Киеву возможность забрать ее, однако отказывается участвовать в субботниках по бесплатному ремонту кораблей страны-оппонента.