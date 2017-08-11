В США опасаются новых крылатых ракет РФ

В военном руководстве США опасаются новых крылатых ракет, поступающих на вооружение армии РФ. С такой позицией выступила в сенате генерал Лори Робинсон, руководящая Северным командованием ВС.

Американский командир заявила, что сейчас Россия располагает развитой системой доставки и вооружением, которое способно атаковать любой участок территории США или Канады. По мнению докладчика, сейчас лишь россияне являются единственной "экзистенциальной" опасностью для воздушной безопасности североамериканского континента.

Лори Робинсон обратила внимание сенаторов, что военнослужащие Российской Федерации регулярно проводят учения, на которых симулируют вероятное столкновение с войсками США. Кроме того, оборонный комплекс России продолжает развивать подлодки и бомбардировщики. По её словам, обновленный российский флот сможет представлять угрозу для американцев ещё долгое время. Отдельно же Лори Робинсон указала на крылатые ракеты нового образца, отличающихся увеличенной дальностью поражения целей.

Политолог Илдус Ярулин предполагает, что подобные высказывания военных из США направлены, прежде всего, на повышение финансирования отрасли. Сейчас в государстве актуален вопрос распределения финансирования. А поднимая шумиху вокруг растущего военного потенциала России командиры пытаются убедить правительство выделить больше средств для достижения успехов в гонке вооружений. Эксперт напомнил слова Владимира Путина, который, сообщил об ориентированности на качество оружейных разработок. Илдус Ярулин считает, что в этом случае имеют место быть и реальные опасение США.