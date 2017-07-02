Белый Дом обвинил Россию в нападении хакеров с вирусом NotPetya на Украину

Белый Дом обвинил Россию в нападении хакеров с вирусом NotPetya, который в июне 2017 года атаковал крупные сервисы на Украине, а также затронул ресурсы других стран. Данные передает пресс-служба правительства США.

Белый Дом уверенно заявил, что к крупному хакерскому нападению с вирусом NotPetya на ряд стран была причастна Россия. В сообщение от него указано, что эта атака превзошла все прежние по силе разрушения, а также по тому, сколько убытков принесла. Эту сумму правительство США оценило в миллиарды долларов.

Тем не менее, до сих пор непонятно, на каких основаниях Вашингтон назвал вирус делом рук России. Возможно, такие соображения связаны с тем, что в США до сих пор считают Россию агрессором. Более того, они считают, что Москва не оставляет желания навредить Киеву из-за царящей между странами вражды. В Белом Доме это озвучили словами о том, что вирус NotPetya стал частью усилий правительства России «по дестабилизации Украины».