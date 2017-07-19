Правительство России ужесточило правила прохождения техосмотра
Российское правительство посредством принятых правок ужесточило правила прохождения техосмотра автомобилей. Такое постановление 14 февраля обнародовали на портале правовой информации.
Постановление Кабинета министров России обязало автомобилистов оснащать свой транспорт аптечкой в дополнение к знаку аварийной остановки. А вот установку бесцветных или окрашенных оптических деталей, напротив, запретили. Отныне власти не разрешают обладателям машин заклеивать фары пленками и снимать установленные изготовителем устройства для очистки или мытья лобовых стекол.
В документе также указано, что после вступления изменений в силу любителям шипованных покрышек придется покупать её для всех четырех колес. Ещё одним нововведением является запрет вождения автомобилей в случае неисправностей усилителей руля.