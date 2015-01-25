Порошенко раскрыл детали тайного телефонного разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл некоторые детали телефонного разговора с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, основными темами переговоров было введение миротворческих войск и обмен пленными.

Во время своего интервью Петр Порошенко рассказал журналистам о подробностях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко поспешил отметить, что в ходе переговоров были затронуты самые насущные проблемы, в частности, о введении на территории ЛНР и ДНР миротворческой миссии, которая будет обязана разоружать агрессивно настроенные военные подразделения и способствовать скорейшему завершению конфликта.

Кроме того, удалось узнать, что обмен пленными все-таки состоится. Порошенко и Путин конкретно обсудили порядок и участвующих лиц в этом непростом процессе, а также были названы определенные фамилии.

Остальные подробности телефонного разговора между лидерами двух государств остались нераскрытыми.

Напомним, 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сведения о телефонном разговоре между Путиным и Порошенко, произошедшем в минувший понедельник, 12 февраля.