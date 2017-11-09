Минобороны может отнять у военных смартфоны

В марте Минобороны может отнять у военных современные смартфоны с продвинутыми функциями. Об этом сообщают инсайдеры в рядах ведомства.

Предполагается, что военнослужащим запретят пользоваться устройствами, оснащенными модулем выхода в Интернет, камерой и службой фиксации местоположения. Вместо них предложат надежные модели с кнопками, функцией СМС-сообщений и фонариком. Таким мерами армейское руководство планирует сократить утечки секретной информации в СМИ.

Близкие к ситуации источники утверждают, что проект разрабатывается уже несколько месяцев в сотрудничестве со спецслужбами, обеспечивающими гостайны. По их словам, глава восьмого управления Генштаба, занимающегося вопросами информационной безопасности, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов показал список мобильных телефонов, которые смогут носить солдаты и командиры. В нем содержится 11 моделей от разработчиков Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Их стоимость варьируется от самого дорогого Samsung GT-E1272 за 2 313 рублей до Alcatel One Touch 1020D - за 688. Эти аппараты соответствуют стандартам: наличие связи GSM 900/1800, поликарбонатной крышки, функции СМС, интегрированные будильник, календарь, калькулятор и вход для наушников. Дополнительно допускаются фонарики и разъём для дополнительной SIM-карты.