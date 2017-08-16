В МВД назвали "ВКонтакте" лидером пропаганды наркотиков

"ВКонтакте" признана лидером среди социальных сетей по пропаганде и распространению наркотических средств. Об этом 15 февраля сообщил Андрей Храпов, руководитель ГУ по контролю за оборотом наркотиков российского МВД.

Данные исследования демонстрируют, что злоумышленники наиболее интенсивно используют для популяризации запрещенных препаратов и распространения информации о точках сбыта именно на платформе "ВКонтакте". Она стала причиной 89% запросов, направленных в министерство Роскомнадзором. На второй позиции с большим отрывом находится "Одноклассники", доля которой составляет всего 8%. Ещё меньше пропаганды выявлено в "ЖЖ", Facebook и Twitter. За минувший год эксперты изучили 48 тысяч веб-страниц, 21 тысячу из которых заблокировали по решению Роскомнадзора.

По словам Андрея Храпова, сообщества в соцсетях, которые создают наркопропагандисты, можно приравнивать к электронным наркопритонам. На страницах таких групп часто размещают подробные сведения о рецептах изготовления препаратов наркотического действия и способах их употребления. Их усиливают тематическими медиа-материалами: фотографиями, роликами и звуковыми композициями. Кроме того, среди участников таких сообществ нередко вербуют в наркокурьеры несовершеннолетних молодых людей.

Андрей Храпов также отметил некачественную работу администрации YouTube по устранению рекламы наркотиков. По информации правоохранителя, на видеохостинге периодически размещают материалы, содержащие пропаганду этого явления. Среди них короткие рекламные ролики, размещенные перед желаемым видеоконтентом. Чиновник подчеркнул, что МВД в сотрудничестве с Роскомнадзором существенно сократили объёмы такой деятельности в 2017 году. Однако за этот период около 33 миллионов россиян успели увидеть недозволенные ролики.