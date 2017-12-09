МИД Великобритании считает Россию ответственной за крупную кибератаку вирусом NotPetya, от которой Украина пострадала в июне прошлого года. Так 15 февраля заявил заместитель руководителя ведомства Тарик Ахмад.

Чиновник контролирует работу министерства в сфере кибербезопасности. Он выражает позицию, что именно правительство Российской Федерации и её военные подразделения причастны к организации вирусной атаки. По мнению Тарика Ахмада, эта политическая акция стала очередным проявлением "пренебрежения" независимостью украинцев. Он обратил внимание, что устроенная NotPetya диверсия повлекла за собой многомиллионные убытки европейских организаций.

Тарик Ахмад призвал российских политиков проявлять ответственность на международной арене, вместо попыток тайного подрыва общества. Он подчеркнул, что деятельность Кремля толкает Россию на прямое противостояние Западу, чего быть не должно.

Глава МИД Гэвин Уильямсон в своём заявлении рассказал, что Великобритания имеет дело с новыми способами вести войну. Он утверждает, что люди стали свидетелями слияния традиционного военного могущества и разрушительных кибератак.