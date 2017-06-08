Добыча газа в Крыму под угрозой из-за суда с Украиной

Судебный процесс с Украиной грозит остановкой добычи газа на крымском шельфе. Так этом 15 февраля министр энергетики Александр Новак уведомил СМИ в Сочи на Российском инвестиционном форуме.

Руководитель Минэнерго утверждает, что правительство Российской Федерации пока не склонилось к окончательному решению, прекращать ли добычу топлива в месторождениях на территории Крыма. По словам Александра Новака, Кабмин окончательно определится лишь после определения всех юридических оснований.

Ранее стало известно, что российские власти намерены остановить работу Одесского газового месторождения. Поводом для размышлений стал иск о защите морских прав, поданный Украиной в международный арбитражный суд против России. С октября 2017 года украинская компания "Нафтогаз" и дочерние предприятия желает возвратить собственные активы в размере 2,6 миллиарда долларов. Процесс осуществляется в рамках инвестиционного договора между государствами, заключенного в 1998 году.