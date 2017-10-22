В ЦИК ответили на заявление Собчак о незаконном выдвижении Путина в президенты

В ЦИК ответили на заявление от кандидата против всех Ксении Собчак о том, что нынешний президент России Владимир Путин по закону не имеет права вновь выдвигать свою кандидатуру. По словам его представителя, Николая Булаева, оснований для подобных обвинений нет.

Ксения Собчак в последнее время ведет активную агитация, стараясь увлечь за собой как можно больше граждан. Ее позиция понятна, ведь так поступает каждый кандидат в президенты. Тем не менее, некоторые СМИ считают, что она решила избавляться от конкурентов, и примером тому служит ее иск в Верховный Суд. Накануне она отправила туда заявление с жалобой. Согласно версии источника, Ксения Собчак считает, что Владимир Путин больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру в президенты. Такое заявление она оправдывает тем, что, согласно конституции, один и тот же человек не может занимать должность главы государства больше двух сроков подряд.

В ЦИК уже отреагировали на такие слова. Согласно информации, которую предоставляет его зампред Булаев, заявления Собчак безосновательны. Комитет не видит препятствий для того, чтобы Путин снова участвовал в выборах.