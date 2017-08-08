"Вездесущий" Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности. При этом, он прибегает к кощунству заявлять о намерении возвратить украинское гражданство.

Михаил Саакашвили, вправе называющегося "вездесущим" из-за его умения "транспортироваться" из Польши в Нидерланды, получил в Амстердаме удостоверение личности. Оно позволяет бывшему президенту Грузии получить жилье и законное место работы в любой стране Европейского Союза.

Новость о пребывании Саакашвили на территории Нидерландов оперативно разнеслась по всем средствам массовой информации. Издания буквальным образом не успевают следить за передвижениями экс-губернатора Одесской области. Если только вчера политик был принят на территории Польши, то сегодня "нелегкая" занесла Саакашвили в Нидерланды.

В своем комментарии "вездесущий" Михаил Саакашвили отметил, что во что бы то ни стало вернет гражданство Украины. Правда, для чего ему это нужно после получения удостоверения личности в Нидерландах - политик не уточнил.