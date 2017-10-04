СМИ: США ударили по российским наемникам

В Сети было опубликовано видео удара военных сил США по российским наемникам. Атака была совершена по лояльным правительству Сирии войскам в провинции Дейр-эз-Зор.

Несмотря на недавние сведения о том, что операция в Сирии окончена в связи с ликвидацией террористической организации "Исламское государство"*, события вокруг ИГИЛ набирают нового размаха.

Так, сегодня американской стороной в Сети было опубликовано видео непосредственного удара США по правительственным силам в Сирии, во время которого погибло несколько российских наемников. Непосредственно на видео можно наблюдать процесс уничтожения силами США танка Т-72.

Представители Соединенных Штатов, комментируя видеоролик, отмечают, что они были вынуждены обороняться от предоставляющих угрозу "Демократическим силам Сирии", которые ими поддерживаются. Однако, на данный момент нельзя сказать, можно ли в действительности доверять подобным сведениям.

Стоит напомнить, 7 февраля в Серии в районе нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба представители военных сил США проводили операцию против "останков" ИГИЛ. После проводимой атаки, по определенным данным, могли погибнуть и российские наемники.