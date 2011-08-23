Сурков: наступающий матриархат на Западе спровоцирует его закат

Помощник президента России Владислав Сурков в своей статье позволил себе высказать решительно дискриминационное мнение касательно женщин. Именно нашествие матриархата, по мнению политика, ведет Запад к его закату.

Сурков не скрывает своего неприязненного отношения к наступающему матриархату в так называемой "Еврамерике". С нескрываемой "заботой" о Западе помощник президента отметил, что за последние несколько десятков лет участие женщины в социальной и политической жизни общества значительном образом возросло.

Владислав Сурков отмечает, что достояние человечества является полностью плодом трудов мужчины, а женщина к нему не имеет никакого отношения. Правда, политик почему-то не упомянул несколько достаточно известных фамилий представительниц прекрасного пола, которые увековечили свое имя в истории именно благодаря незаурядному уму.

Впрочем, подобные факты Сурков предпочитает упускать, будучи свято уверенным, что усиление матриархата в мире является ни чем иным, как проявлением декаданса, и весь Запад по этой же причине стоит на пороге заката.

В конце своей статьи Сурков решил проявить себя в качестве "пророка", уверяя читателей, что вскоре все вернется на круги своя, и мужчины вновь наведут порядок в расшатанном женщинами мире.