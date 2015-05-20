Порошенко сделал "большое одолжение" Путину телефонным разговором

Петр Порошенко сделал "большое одолжение" Владимиру Путину телефонным разговором, произошедшем 12 февраля. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Порошенко решил "наступить на горло собственной гордости" и 12 февраля стал инициатором телефонного звонка Владимиру Путину. Нужно признать, подобные "подвижки" с украинской стороны происходят отнюдь не часто, и первыми информацию об этом распространили именно СМИ в Украине. Кремль, после трехдневной выдержки, в лице Дмитрия Пескова подтвердил факт телефонного разговора.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что основной темой разговора между Порошенко и Путиным стал процесс обмен пленными. Президенты обсудили несколько деталей, однако о результатах переговоров власти распространяться не спешат.

Если доверять украинским средствам массовой информации, Порошенко и Путин обсудили предстоящую встречу министров иностранных дел государств "нормандской четверки", которая должна состояться 16 февраля.

Стоит также отметить, что некоторые политологи уверены, что именно Запад спровоцировал Петра Порошенко на телефонный разговор с Владимиром Путиным, поскольку члены той самой "нормандской четверки" крайне обеспокоены форсированием Украиной Минских договоренностей.