Особо враждебно настроенный против России депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза построил сценарий по "возвращению" Крыма. По мнению украинского парламентария, ключевую роль в операции отыграют ВСУ.

Во время ток-шоу на украинском телеканале депутат Верховной Рады Юрий Береза высказал о намерении силой отобрать Крым у России. Береза поспешил подчеркнуть, что военные силы Украины уже "засиделись" на месте, потому отчаянно требуют встряски. Именно такой встряской, по мнению депутата Верховной Рады была бы операция по "возвращению" Крыма.

Кроме того, во время своего громогласного выступления Юрий Береза не преминул подчеркнуть, что украинская армия - одна из самых сильных, если не "самая сильная" на Европейском континенте. Депутат даже Минские соглашения "приплел" к нападению на Россию, ибо якобы именно они дали возможность Украине привести в в порядок свои войска, которые на данный момент готовы выступить против российской армии для "возвращения" Крыма.

Стоит отметить, подобный бред Береза извергает не впервые. Некогда он заявил о "срочной" необходимости оккупировать Москву. Однако слова депутата ВРУ так и остались нереализованными, а Крым - российским.