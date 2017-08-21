Ляшко стал эпицентром скандала по вине Саакашвили

Во время прямого эфира одного из украинских телеканалов депутат Верховной Рады Олег Ляшко осмелился нелестно отозваться о бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили. Политик заявил, что последний его действительно "задолбал".

Олег Ляшко всегда славился своими резкими высказываниями по отношению к политикам и системе в целом, которые будоражили средства массовой информации не только в Украине, но и за ее пределами. На этот раз Ляшко посмел резко высказаться о Михаиле Саакашвили, личность которого в последнее время обсуждается очень активно.

Во время прямого эфира одного из ток-шоу ведущий поинтересовался мнением Олега Ляшко о ситуации с Саакашвили. Украинский депутат не только выразил свое нежелание комментировать ее, но и заявил, что Саакашвили его откровенно "задолбал".

Депутата попытались призвать к взаимному уважению, однако фраза, что "Саакашвили задолбал" так и не сходила с уст Олега Ляшко. В итоге, политик так и не дал комментария по поводу выдворения Саакашвили за пределы Украины и его настоящим пребыванием на территории Польши.