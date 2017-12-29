Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья нынешнего президента России Владимира Путина. Данные передают отечественные СМИ.

За последние несколько дней в сети стала появляться информация о том, что нынешний глава государства Владимир Владимирович Путин борется с серьезной болезнью. Ходили слухи, что он даже отменил несколько встреч из своего графика по причине плохого самочувствия. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В своем обращении к СМИ он подчеркнул, что президент России не «подхватил» ничего серьезного. По его словам, виной всему простуда. Тут же Песков подчеркнул, что зима продолжается, а Владимир Путин такой же человек, как и все остальные граждане, нет ничего удивительного в том, что он простудился.

В этом же обращении к представителям СМИ он поведал о дальнейших планах президента. По словам Пескова, он продолжит работать в привычном графике, а если и грядут некоторые изменения, то они обусловлены совершенно другими причинами.