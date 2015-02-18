Турчинов рассказал о продвижении украинских военных на территории Донбасса

Александр Турчинов, который является членом Совета нацбезопасности и обороны Украины, рассказал о том, на каких позициях украинские военные сейчас находятся на Донбассе. По его словам, им удалось зайти глубже и продвинуться на 10 и больше км.

Украинские СМИ передают слова Александра Турчинова, которые он произнес в одном из своих последних интервью. Так, корреспонденты информационных агентств передали данные о том, чего добились украинские военные на территории Донбасса. По словам Турчинова, два последних минувших года были весьма продуктивны в этом плане. В 2015 году военным Украины приходилось отступать и терять завоеванные территории, однако в 2016 и 2017 годах им удалось расширить территории и установить на них свой флаг. В разных местах продвинуться удалось на 10 км и больше.

Также украинский политик заявил, что ситуация уже не изменится в пользу самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик. Он аргументировал тем, что у военных, которые пытаются защитить эти территории, нет достаточного количества необходимого оружия, а также людей.