В Госудуму внесли закон о блокировке пиратских приложений

Депутаты "Единой России" внесли в Государственную Думу новый законопроект о блокировке приложений, которые нарушают авторские права. Инициаторами стали члены вышеупомянутой партии, Марине Мукабеновой и Николаю Николаеву.

Таким образом, инициатива заключается в предложении внести изменение в федеральный закон "О информации". Перечень запрещенных приложений включает ресурсы, разносящих пиратское содержание. Согласно утверждениям руководителя комитета по информационной политике, этот перечень давно должен быть внедрен в законодательство, потому как правовая коллизия позволяла злоумышленникам зарабатывать на похищенных ими же авторских правах.

Инициаторы законопроекта заявляют, что на данный момент сформирована эффективная концепция борьбы с пиратством, и сейчас уже есть эффективный алгоритм действий для подавление активности преступников.

В частности, законопроект поставит окончательную точку в борьбе с нарушением авторских прав.