Михаил Саакашвили был радушно принят на территории Польши

Михаил Саакашвили был благополучно "пережил" задержание в центре Киева. Об этом информируют представители Пограничной службы Польши.

После громкого задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня, 12 февраля, в центре Киева представителями силовых структур Украины никто и не рассчитывал наблюдать лидера партии "Рух нових сил" в добром здравии на территории Польши.

Напомним, несколько ранее стало известно, что Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве людьми в военной форме, после чего его на машине увезли в неизвестном направлении.

Через несколько часов Пограничная служба Польши уведомила, что Михаил Саакашвили на данный момент находится на ее территории, и кроме того, имеет законные основания требовать политической защиты от польских властей в связи с тем, что женат на гражданке страны, являющейся членом Европейского союза.