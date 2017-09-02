Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан полицией в центре Киева. Представители МВД Украины официально подтверждают эту информацию.

Арест Саакашвили в ресторане в центре Киева произвел настоящий фурор на мировую общественность. Несмотря на то, что украинские власти неоднократно твердили о намерении задержать грузинского политика, никто не мог предположить, что действия полиции примут столь резкий характер.

В МВД Украины подтвердили поступившую информацию о задержании Саакашвили, однако от прямых уточняющих вопросов уклонились. В то же время, пресс-секретарь лидера партии "Рух нових сил" отмечает, что политик был задержан военизированным подразделением, после чего того увезли в неизвестном направлении.

Защита Михаила Саакашвили твердит о продуманной заранее акции, согласно которой политика намереваются выдворить из Украины посредством участия в операции пограничной службы.