На Крымском полуострове был арестован гражданин Украины, Константин Давыденко, который подозревается в диверсионной деятельности Соответствующее видео уже попало на просторы сети Интернет.

Недавно на территории Крымского полуострова был задержан мужчина, который, по версии правоохранительных органов, являлся шпионом и работал на украинские власти. Так, после проведенных необходимых следственных действий удалось выяснить, что Давыденко передавал секретную информацию силовым структурам Украины, чем наносил существенный вред суверенитету Российской Федерации.

Несмотря на это, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский утверждает, что "квалификации" этого шпиона едва ли хватило бы, чтобы причинить какой-то ущерб безопасности государства.

Представители власти Крыма уже сообщили о случившемся в Украину, и ее правительство обещает в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией.