Дипломаты РФ защитят права избитой в американской тюрьме россиянки

Дипломаты Российской Федерации защитят законные права россиянки Виктории Насыровой, которую жестоко избили в американской тюрьме. Такое сообщение пресс-служба дипломатической миссии разместило в Twitter 11 февраля.

В воскресенье "Версия" писала о том, что Виктория Насырова публично заявила СМИ о своем избиении в камере тюрьмы на Райкерс-Айленд. После полученных травм пострадавшая жалуется на проблемы со зрением.

Теперь представители Генерального консульства России в Нью-Йорке намерены вскоре встретиться с соотечественницей, помещенной в тюрмну больницу. В своем сообщении они утверждают, что намерены оказать все необходимые меры для правовой защиты 42-летней Виктории Насыровой во время её пребывания за решеткой в США.

Напоминаем, что женщину арестовали в марте прошлого года. Нью-йоркские власти подозревают её в краже и покушении на жизнь.