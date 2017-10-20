Из-за трансгендеров в Британии акушеров просят не обозначать пол беременных

В Великобритании акушеров и другой средний медперсонал просят не обозначать пол беременных, чтобы не создавать дискомфорта трансгендерам. Такие рекомендации обнародовали в издании British Medical Journal.

Авторы статьи предлагают медикам прибегать к именам и вежливым обращениям среднего пола, вместо традиционных "рожениц" и "первородящих". Такие меры следует применять в контексте конкретного человека. Во время процедуры появления на свет, детей также желательно не различать по полу. Желательно, называть ребенка "малыш" или просто подчеркивать успехи пациента. Кроме того, аналитики считают, что будет целесообразнее переименовать операционную в "родильную комнату", вместо "родильной палаты".

В прошлом году британская медицинская ассоциация обращалась к докторам с подобной просьбой. Представители организации просили отказаться от характеристики "будущие мамы", дабы избежать оскорбления чувств трансгендеров.