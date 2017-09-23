В Госдуме намерены обсудить идею продажи США ЗРК С-400

В Госдуме намерены обсудить и тщательно проработать идею продажи США ЗРК модели С-400. Так утверждает Юрий Швыткин, зампред оборонительного комитета.

Поводом для размышлений стало заявление генерального директора "Ростеха" о том, что при желании американцев госпредприятие сможет продать им зенитно-ракетные комплексы. Такую позицию Сергей Чемезов озвучил во время беседы с журналистами Washington Post.

Юрий Швыткин отметил, что в настоящее время правительство США ведет очень недружественную политику относительно Российской Федерации. Учитывая это, нужно быть очень осторожным при заключении сделок о поставках такого передового вооружения, как С-400. С другой стороны, в Думе понимают важность взаимовыгодного сотрудничества с любым государством, кроме "ИГ*" и прочих экстремистов.