Конспирологи нашли на Марсе "российскую военную колонну"

Пользователи соцсетей сейчас активно обсуждают произошедшее столкновение американских и сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор. Многие скандалисты тут же привлекли Россию к произошедшему и даже предоставили "доказательства", опубликовав фото разгромленной российской техники в Сирии, что на самом деле оказалось монтажом.

Стоит отметить, что вооруженные силы США нанесли удар по правительственным силам Сирии, объяснив произошедшее тем, что отражали атаку сирийских войск. Пользователи соцсетей обсуждают сложившуюся ситуацию, а особо ярые "фанаты" скандалов решили, что к этому причастна "рука Кремля".

Они даже попытались опубликовать доказательство этому, однако выставили себя на посмешище. Так, они заявили, что в районе удара американских сил находились бойцы с российскими паспортами, которые поддерживают Асада в его борьбе с террористами. К этим словам они прикрепили фотографию, которая якобы свидетельствует о том, что российскую военную колонну разбили в Сирии.

Опубликованный снимок оказался монтажом, так как конспирологи просто поместили разбитую ополченцами Донбасса технику ВСУ на Марс. Авторов подобного снимка высмеяли, отметив, что данная композиция больше подходит для съемок фантастического фильма о Марсе. Также они отметили, то, что украинцы с удовольствием используют снимки своей развороченной военной техники, кажется довольно красноречивым.