Der Spiegel высмеял голую Ангелу Меркель

Главный политический журнал Германии «Der Spiegel» посмеялся над своим канцлером, опубликовав выпуск с её голой карикатурой.





Канцлер ФГР Ангела Меркель своим последним решением заставила недоумевать и смеяться над ней все СМИ страны. Так в пятницу 10 февраля в Германии вышел выпуск журнала «Der Spiegel», на обложке которого изображена карикатура. Её героями стали сама канцлер и несколько человек, которых относят к Социал-демократической партии (SPD).



Меркель изображена полностью оголённой, рукам прикрывая причинные места. На её фоне видны три убегающих человека в футболках с надписями SPD, в руках которых одежда фрау Меркель. Подпись к работе британского карикатуриста Нишанта Чокси гласит: «Цена власти» и «Ангела Меркель заплатила высокую цену, чтобы остаться канцлером». Обложка приурочена к заявлению, которое Ангела Меркель сделала в среду, сказав, что присоединяется к социал-демократам перед началом вступления на свой четвёртый срок в должности канцлера.